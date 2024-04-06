YSK Başkanı Yener'den Hatay sorusuna ilginç cevap: Ödül aldım biraz da onu konuşalım

YSK'nın seçimle ilgili itirazları değerlendireceği toplantı öncesinde YSK Başkanı Ahmet Yener'e, "CHP'nin Hatay itirazı bugün sonuçlanır mı?" sorusu yöneltildi. Akşama bilgi vereceklerini söyleyen Yener "Dünya seçim organları Birliği'nden ödül aldım. Biraz da onu konuşalım" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"GÜN SONUNDA SİZE BİLGİ VERECEĞİZ"

YSK'nın bugün itirazları değerlendirmek için yapacağı toplantıya giden Yener'e, "Bugün masada hangi konulara olacak?" sorusunu yöneltildi. Yener ise "Şimdi giriyoruz arkadaşlar çalışmaya başlayacağız. Toplantıya başlayalım gün sonunda size bilgi vereceğiz merak etmeyin." dedi.

"ÖDÜL ALDIM"

Bir muhabirin "CHP'nin Hatay itirazı bugün sonuçlanır mı?" sorusuna ise Yener şu cevabı verdi: "Dünya seçim organları Birliği'nden ödül aldım. Biraz da onu konuşalım" dedi.

Bunun üzerine gazeteciler Yener'e hayırlı olsun dileklerini iletti.