YSK yeniden oy sayımı kararını iptal etti! Beykoz'da mazbata CHP'nin adayına verilecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özür Çelik, YSK'ya yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiçbir engel kalmadı!" dedi.

Pazar günü gerçekleştirilen seçimin ardından İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerinde seçim sonuçlarına AK Parti tarafından itiraz edilmişti.

MAZBATA CHP'NİN ADAYINA VERİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti. Böylelikle CHP adayı Alaattin Köseler, mazbata almaya hak kazandı. Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoş geldin @Beykoz_Bld"

DİĞER İLÇELER İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Çelik ayrıca sayımların devam ettiği ilçeleri işaret ederek "Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. Fatih, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" dedi.