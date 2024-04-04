Seçimlerde askerler oy kullanmıştı: MSB'den açıklama geldi

MSB, seçimlerde oy kullanan askerlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yerine getirir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık değerlendirme toplantısını düzenledi. Toplantıda gündemin bir numarasında yer alan 'seçimler' de vardı. Toplu oy kullanan askerlere ilişkin iddialara cevap veren Bakanlık, oy kullanma haklarının olduğunu söyledi.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti:

18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar.

Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.

Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla; son bir haftada 27, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 280’i Irak’ın, 393’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirildi.

Diğer yandan Suriye’de oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte, istikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edildiği aktarıldı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Basın açıklamasında hudut güvenliğine ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521’e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY TERCİH SÜRELERİ

3 Nisan'da başlayan 2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs’a kadar devam edeceği aktarıldı.