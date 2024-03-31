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Haberler > Politika > 'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
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'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bazı sosyal medya hesapları ile haber kanallarında farklı illerden gelen seyyar seçmenlerin oy kullandırıldığına dair haberlere ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Başkanlık, iddiaların doğru olmadığını kaydedip polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabileceğini belirtti. 

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'toplu oy' iddialarına cevap verdi. Kurum, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" başlığıyla yayılan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. 

Açıklamada, Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtildiği, beşinci fıkrasında da; ‘Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.’ denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterildiği hatırlatıldı.

'RÜTBELİ ASKERLER DE OY KULLANABİLİR'

Açıklamada, polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabildiği belirtildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edildiği vurgulanan açıklamada, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır.

Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İddia Sahibi: Mezopotamya Ajansıİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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