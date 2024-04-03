AK Parti itiraz etti, kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

İstanbul Beykoz'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı CHP'nin adayı Alaattin Köseler oldu. AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

31 Mart yerel seçimlerinde birçok il ve ilçede adayların aldığı oylar birbirine çok yakın çıktı, yarış başa baş sürdü. Resmi olmayan sonuçlara itirazlar gecikmedi.

İstanbul'un birçok ilçesinde de partiler sonuçlara itiraz ederken, bu ilçelerden birisi de Beykoz oldu. Beykoz Belediye Başkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Alaattin Köseler 68 bin 453 (yüzde 45,87), AK Parti adayı Murat Aydın 67 bin 20 (yüzde 44,91) oy aldı. AK Parti, ilçede çıkan sonuçlara itiraz etti.

AK PARTİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti'nin Beykoz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazının İstanbul İl Seçim Kurulunca kabul edildiğini duyurdu.

Çelik, paylaşımında şunları ifade etti:

"Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz.

Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!"

"MAZBATALAR VERİLENE KADAR SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, karadan önce yaptığı açıklamada "31 Mart günü vatandaşlarımız sandıkta iradesini ortaya koydu. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara yansıması için itirazlarımızı sürdürüyoruz. İlçe seçim kurulu tarafından reddedilen itirazlarımızı il seçim kuruluna taşıdık. Mazbatalar verilene kadar süreç devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.