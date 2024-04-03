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Haberler > Gündem > Yeniden oy sayımı yapılmasına karar verilmişti! Gaziosmanpaşa'da kavga çıktı

Yeniden oy sayımı yapılmasına karar verilmişti! Gaziosmanpaşa'da kavga çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçim sona ererken İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'nin itirazı üzerine yeniden oy sayımı yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu sabah oy sayımının başlamasının öncesinde iki parti üyeleri birbirine girdi.

Yerel seçimler devam ederken Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin oyların yüzde 40.45'ini, AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta'nın ise oyların yüzde 40.12'sini aldığı görülüyor. 

YENİDEN SAYIM YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar yazısında, kurullarca yapılan değerlendirmelerde belediye başkanlığı seçiminde kazanan aday ve ikinci aday arasındaki oy farkının yaklaşık 10 katı kadar geçersiz oy sayısı olduğu belirtildi. Sayımın, seçim merkezi olarak kullanılan ve oy torbalarının bulunduğu Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde, ilçe seçim kurulları, kamu görevlileri ve AK Parti ile CHP tarafından bildirilen temsilcilerin huzurunda 10.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılmasına hükmedildi.

ARBEDE ÇIKTI

Bugün yeniden oy sayımı yapılması beklenirken AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, salonda gazetecilere açıklama yaparak CHP'lilerin sayıma engel olduğunu öne sürdü. Diğer yandan salondan kavga görüntüleri gelirken CHP'li vekil Gökhan Günaydın ise "970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar..." ifadelerini kullandı.

Yeniden oy sayımı yapılmasına karar verilmişti! Gaziosmanpaşa'da kavga çıktı - 1. Resim

"VALİLİK ÖNLEM ALACAK"

Görüntülerin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile ilgili görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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