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Haberler > Gündem > Ekrem İmamoğlu açıkladı, Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak

Ekrem İmamoğlu açıkladı, Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu açıkladı, Gaziosmanpaşa&#039;da oylar yeniden sayılacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçesinde oyların yeniden sayılacağını duyurdu. Seçim Kurulu'nun kararına tepki gösteren İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.

"YSK YAŞANANLARA SEYİRCİ KALMAMALI"

İmamoğlu paylaşımında, "Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

 "HERKESİ SAYGILI BİR TUTUM İÇERİSİNDE OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bir açıklama da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Vatandaşlarımız kullandıkları oylar ile iradelerini sandıkta beyan ettiler. Sayımın ardından, bugün saat 15.00’e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında…İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum." dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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