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    YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    YSK Başkanı Ahmet Yener, 'fazla seçmen kaydı, ölü seçmen ve vatandaş olmayan oy kullandı' iddialarına cevap verdi. Yener, "Algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" açıklamasını yaptı.

    YSK Başkanı Ahmet Yener&#039;den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

    Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız

    Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

    Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor
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