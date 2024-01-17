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YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: Algılar gerçeği yansıtmıyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
YSK Başkanı Ahmet Yener, 'fazla seçmen kaydı, ölü seçmen ve vatandaş olmayan oy kullandı' iddialarına cevap verdi. Yener, "Algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" açıklamasını yaptı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız
Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.
Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı