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YSK'dan 1 il 4 ilçedeki seçim yenilenmesi taleplerine ret! Ardahan'da CHP mazbata alacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
YSK&#039;dan 1 il 4 ilçedeki seçim yenilenmesi taleplerine ret! Ardahan&#039;da CHP mazbata alacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. AK Parti'nin talebiyle seçimlerin yenilenmesi kararı alınan Ardahan'da ise CHP'nin itirazı kabul edildi. Ardahan'da CHP adayı Faruk Demir'e mazbata verilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay Samandağ, Samsun Bafra, Antalya Döşemealtı ve Antalya Akseki ilçeleri için yapılan oy pusulalarının yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. Ardahan'da ise AK Parti'nin yenileme talebi, CHP'nin itirazı sonrası İl Seçim kurulu tarafından redededildi.

4 İLÇEDE SEÇİM YENİLENME TALEBİ REDDEDİLDİ

İtirazlar çerçevesinde bugün saat 14.30 sıralarında toplanan kurulda CHP ve AK Parti’nin talepleri ele alındı. CHP'nin il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK'ye yaptığı itirazlarda, Hatay Samandağ’da oyların yeniden sayılması ve Samsun’un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi, YSK kurulu tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti’nin de il ve ilçe seçim kurullarının ardından YSK’ye yaptığı itirazlarda Antalya Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayımı talebiyle yaptığı itirazlar da yine YSK toplantısında reddedildi.

ARDAHAN'DA CHP ADAYINA MAZBATA VERİLECEK

Ardahan'da mevcut belediye başkanı CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçim AK Parti'nin itirazı sonucu İlçe Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınmıştı. CHP'nin itirazı sonrası İl Seçim Kurulu Ardahan'da seçim yenileme talebi reddedildi. Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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