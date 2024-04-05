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İYİ Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İYİ Parti 27 Nisan&#039;da Olağanüstü Seçimli Kurultay&#039;a gidecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay tarihi ne zaman, sorusu cevap buldu. İyi Parti, olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanıyor. Geride kalan 2024 yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener istifaya davet edildi. Peki, İyi Parti'de genel başkanlık için kimler aday? Meral Akşener istifa etti mi? İşte detaylar...

İyi Parti olağanüstü kongresi ne zaman olacak, sorusu gündem oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanan İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Peki, İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay tarihi ne zaman?

İYİ PARTİ 27 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KURULTAY'A GİDECEK

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ise, seçim sonrası yaptığı basın açıklamasında partisinin Olağanüstü Seçimli Kongre'ye gideceğini duyurmuştu.

İYİ Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek - 1. Resim

İyi Parti'nin Kurultay tarihi belli oldu. İyi Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek.

İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 3,77’lik oy alarak Türkiye genelinde 6. parti oldu. Sonuçların ardından Genel Başkan Meral Akşener de istifaya davet edildi. İstifa çağrılarının ardından Akşener olağanüstü kurultay kararı aldı. Ancak Meral Akşener istifa etmedi. 

İYİ Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek - 2. Resim

İYİ PARTİ'DE İLK GENEL BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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