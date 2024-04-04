İyi Parti itiraz etti, AK Parti'nin oyu arttı

Ordu'da büyükşehir belediye başkanlığı seçim sonuçlarına İyi Parti itiraz etti, oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucunda sonuç değişmezken AK Parti'nin oyları arttı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yurt genelinde birçok sonuca itiraz edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de İyi Parti'nin itirazı sonrası oylar yeniden sayıldı.

Seçim sonuçlarına göre; başkanlığı AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Mehmet Hilmi Güler 177 bin 441, İyi Parti adayı Enver Yılmaz ise 160 bin 479 oy aldı.

AK PARTİ'NİN OYU ARTTI

İtiraz edilen bu sonucun ardından sandıkların yeniden sayılması ile ilginç bir olay gerçekleşti. AK Parti ve İyi Parti avukatları ile parti yöneticilerinin huzurunda yapılan sayımlarda İyi Parti'nin oyu artmazken AK Parti’nin oyunda artış gözlendi.

Tüm ilçelerde yapılan sayımlarda sonucun değişmemesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler açıklama yaptı.

Güler, "Ordu halkının sandıkta gösterdiği iradeyi çalabileceğini zanneden, seçim sürecinde asılsız tüm yalanları tarafımızca çürütülen, kendisi ile alakalı sormuş olduğumuz sorulara hala cevap veremeyen malum şahıs yine kaybetti. 19 ilçemizin tamamında yaptığı itirazlar neticesinde kendi parti avukatlarının da gözetiminde yapılan incelemeler ve sayımlar karara bağlanmıştır. Hiçbir söylemi ve açıklaması dün olduğu gibi bugün de gerçeği yansıtmayan malum şahsın seçimde aldığı yenilgiyi hazmedememesi sebebi ile Ordu'da sandık kurulu kararlarına karşı yaptığı tüm itirazlar, İlçe Seçim Kurulları tarafından tek tek, büyük bir titizlikle, şeffaflıkla ve tarafsızlıkla incelenmiştir" dedi.

"Yapmış oldukları itirazların soyut, hukuki dayanaktan yoksun, gerçek dışı ve düzmece olduğu 19 ilçemizin 19'unda da ayrı ayrı tespit edilmiştir" diyen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Şu aşama itibarıyla gerek sandık kurullarının gerekse de sandık sonuçlarının hukuki sıhhatini ve seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir hukuk dışı işlem yahut eksikliğinin olmadığını siz değerli hemşehrilerimiz ile paylaşmak isteriz. Özellikle sandık kurulları tarafından İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen tutanaklarda herhangi bir hukuk dışı tahribat yahut hukuka aykırı bir işlem bulunmamaktadır. Orduluların demokratik tercihleri ve teveccühleri büyük bir özveri ile hukuk dairesinde korunmuştur. Asılsız ve yersiz iddialarla, düzmece evraklarla ve açıklamalarla Orduluların iradesini bertaraf etmek isteyenler amaçlarına ulaşamamışlardır. Hayırlı olsun Ordu."