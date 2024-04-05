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İyi Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi 27 Nisan

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İyi Parti&#039;de Olağanüstü Kongre tarihi 27 Nisan

Gündem Haberleri

İyi Parti'nin Olağanüstü Kongresi 27 Nisan'da yapılacak.

Yerel seçimlere ittifaksız girme kararı kararı alan İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener 'istifa edeceği' iddialarının ardından açıklamada bulunmuştu. Akşener, 'Sandıktan çıkan mesajı duyduk' demiş, sonuçlara ilişkin muhasebe ve özeleştiri yapacaklarını belirterek olağanüstü kongreye gidileceğini duyurmuştu. Akşener, aday olup olmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermemişti.

KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan, bugün İyi Parti'nin Olağanüstü Kongre tarihi de belli oldu. Buna göre, İyi Parti'nin olağanüstü seçimli kongresi 27 Nisan'da yapılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
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