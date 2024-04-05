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AK Parti pusulalarının yakıldığı iddia edilmişti! Karar çıktı, Halfeti'de seçimler iptal

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerini DEM Partili Mehmet Karayılan'ın yüzde 39,45'lik oy oranı ile belediye başkanlığını kazandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, AK Parti'ye 'evet' mührü basılan yakılmış oy pusulalarının bulunduğu iddiasının ardından seçimler iptal edildi.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti. Seçim bitti ancak bazı il ve ilçeler de gerginlik devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

Yakılan oy görüntüleri iddialarının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılan yakılmış oy pusulaları bulunduğu iddia edilmişti.

İlçede, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45 oranında oy almış, AK Parti'nin adayı Şeref Albayrak ise yüzde 34,97'de kalmıştı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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