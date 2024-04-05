Teröristbaşı Karasu'dan CHP'ye seçim mesajı: Bu oyları kendi oyunuz sanmayın

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, seçimlerde CHP ile yapılan ortaklığı vurguladı. Teröristbaşı Karasu, "CHP bu oyları kendi oyları olarak görmemelidir. Zaten Özgür Özel de seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada böyle ifade etmiştir. DEM Parti'nin İstanbul tabanı yüzde 10 civarındadır." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, 31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'ye açık bir dille göndermede bulundu.

Teröristbaşı Karasu, PKK'nın yayın organı ANF'de seçim sonuçlarını değerlendirerek, DEM Parti ile CHP arasında kurulan kent uzlaşısına dikkat çekti.

"CHP BU OYLARI KENDİ OYLARI OLARAK GÖRMEMELİ"

Dünkü açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ittifak hatırlatması yapan teröristbaşı Karasu, şu ifadelere yer verdi:

Eğer genel bir parlamento seçimi olsaydı Kürdü, Türkü, Alevisi ve Sünnisiyle, kadını ve genciyle tüm bileşenler oylarını doğrudan DEM Parti'ye verirlerdi. Bu açıdan Meral Danış Beştaş'ın dediği gibi CHP bu oyları kendi oyları olarak görmemelidir.

"ÖZGÜR ÖZEL DE BÖYLE İFADE ETMİŞTİR"

Zaten Özgür Özel de seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada böyle ifade etmiştir. DEM Parti'nin İstanbul tabanı yüzde 10 civarındadır. Bu, tabi ki Kürtlerin, Alevilerin, demokratik sol güçlerin, kadınların ortak oylarıdır.

"İMAMOĞLU'NUN KAZANMASINDA ROL OYNADILAR"

Bu oyların en azından yüzde 8'i İstanbul'daki demokrasi isteyen güçlerin parçası olmuştur. İmamoğlu'nun 2019'dan daha güçlü kazanmasında önemli rol oynamıştır.