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Haberler > Politika > 'DEM Parti hariç kapım herkese açık' demişti! Belediye başkanı seçilir seçilmez Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

'DEM Parti hariç kapım herkese açık' demişti! Belediye başkanı seçilir seçilmez Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;DEM Parti hariç kapım herkese açık&#039; demişti! Belediye başkanı seçilir seçilmez Kılıçdaroğlu&#039;nu ziyaret etti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim öncesi yaptığı “DEM Parti hariç kapım herkese açık” açıklamasıyla gündem olan yeni Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, görevi devraldığının ertesi günü eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti’ye ilişkin sözleri gündem olan Burcu Köksal, yüzde 50,73 oranında oy alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na seçildi. Köksal, görevi devraldıktan 1 gün sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluştu.

Köksal fotoğrafa "Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden her zaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim" notu düştü.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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