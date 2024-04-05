'DEM Parti hariç kapım herkese açık' demişti! Belediye başkanı seçilir seçilmez Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 07:49 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 07:53 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Seçim öncesi yaptığı “DEM Parti hariç kapım herkese açık” açıklamasıyla gündem olan yeni Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, görevi devraldığının ertesi günü eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.