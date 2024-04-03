CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, zaferi DEM'le kutladı: Burada kent uzlaşısını gerçekleştirdik

Daha önceleri "Kürt devleti kurulmalı" çıkışı ile gündeme gelen CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, başkanlık yarışını kazandıktan sonra da DEM'le kurdukları "kent uzlaşısı" ittifakına vurgu yaptı. Özer, "Biz burada kent uzlaşısını gerçekleştirdik. Çünkü demokrasinin temeli diyalog ve uzlaşıdır." dedi.

DEM Parti ile CHP iş birliğinde "kent uzlaşısı" adayı olarak Esenyurt'u kazanan Ahmet Özer, ilçe halkı ile bir araya geldi. "Kürt devleti kurulmalı" sözleriyle tanınan Özer, başkanlık zaferi sonrası gerçekleştirdiği konuşmada DEM'le kurdukları "kent uzlaşısı"nı hatırlattı.

"KENT UZLAŞISINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ayrım gözetmeksizin Esenyurt’u barış ve kardeşliğin şehrine dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Başkan Özer, “Biz burada kent uzlaşısını gerçekleştirdik. Çünkü demokrasinin temeli diyalog ve uzlaşıdır. Esenyurt’u sizlerle beraber bir barış ve kardeşlik şehri haline getireceğiz. En büyük iddiam bu benim.” dedi.

DEM PARTİ İLE ORTAKLIĞI İTİRAF ETMİŞTİ

Özer, seçim öncesi KRT ekranlarında “Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım.” açıklamasında bulunmuştu.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu teklifle önemli bir şeyi açığa çıkardığını söyleyen Özer, “DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." ifadelerine yer vermişti.

'KÜRDİSTAN' ÇIKIŞI UNUTULMADI

Özer daha önce 'Kürt devleti kurulmalı' çıkışı ile gündeme gelmiş, “Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır” diye konuşmuştu.