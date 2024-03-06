CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer’den ‘kent uzlaşısı’ itirafı

Daha önce 'Kürt devleti kurulmalı' çıkışı ile gündeme gelen CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer, katıldığı bir canlı yayında DEM Parti ile CHP iş birliğinde kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktığını, teklifin de CHP’den geldiğini itiraf etti. Teklifi seve seve kabul ettiğini söyleyen Özer, “DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." dedi.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer, Esenyurt'ta DEM Parti ile CHP arasında 'Kent uzlaşısı' yapıldığını itiraf ederek, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının aksine teklifin de CHP’den geldiğini belirtti.

KRT ekranlarında “Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım.” diyen Özer, “Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim. Cumhuriyet Halk Partisi bana böyle bir adaylık önerdi.” diye konuştu.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu teklifle önemli bir şeyi açığa çıkardığını söyleyen Özer, “DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." dedi.

BURCU KÖKSAL'IN DEM AÇIKLAMASI

CHP’de iç krize neden olan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerini değerlendiren Özer şöyle konuştu;

“Bunu belediyecilik anlayışı açısından doğru bulmuyorum. Çünkü bir Belediye Başkanı o kentin yurttaşları arasında ayrım yapamaz. Türkiye’nin yararına bir söylem değildir. Onun için ben Özgür Özel beyin söylediğine katılıyorum. Olsa olsa dil sürçmesidir.

Dil sürçmesi değilse de kendini bağlar, onun sorumlusu ben değilim, onu savunacak da değilim. Böyle bir açıklama CHP'yi bağlamaz. CHP'nin kurumsal kimliğini sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklama bağlar. Önemli olan kurumsal kimliğin ne dediğidir."

"KILIÇDAROĞLU'NA DANIŞMANLIK YAPTIM"

Kendisinin 'kürt meselesi' üzerine çalışan bir akademisyen olduğunu belirten Ahmet Özer, bu konuda birçok lidere danışmanlık yaptığını bunlar arasında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU İLE YOL ARKADAŞLIĞI

O dönem Ekrem İmamoğlu'nun da İBB Başkan adayı olduğunu söyleyen Özer, İmamoğlu ile de Beylikdüzü'nde başlayan bir yol arkadaşlığı olduğunu söyledi.

'KÜRT DEVLETİ' ÇIKIŞI

Özer daha önce 'Kürt devleti kurulmalı' çıkışı ile gündeme gelmiş, “Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır” diye konuşmuştu.

AHMET ÖZER KİMDİR?

1960 yılında Van’da doğan Prof. Dr. Ahmet Özer, ilkokul ve ortaokulu Van’da, liseyi ise Diyarbakır’da tamamladı. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Akademik kariyerine ara vermeden devam eden Özer, Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji, ODTÜ’de ise “Bilim ve Siyaset Felsefesi” alanlarında yüksek lisans yaptı. 1999 yılında doçent, aynı yıl profesör unvanını aldı.

Özer, Toros Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Özer, Güneydoğu’nun sosyo-ekonomik yapısı, GAP Bölgesi’nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, yerel yönetimler gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. “GAP ve Sosyal Değişim”, “Güneydoğu Anadolu ve GAP Gerçeği”, “Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “11 Eylül – ABD ve Küreselleşme”, “Tanzimat’tan Günümüze Batılılaşma ve AB”, “Doğu’da Aşiret Düzeni ve Brukanlar”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” adlı bilimsel çalışmalarının yanı sıra “Şehrivan” isimli bir romanı kaleme aldı.

Özer, 2015 seçimlerinde memleketi Van’dan HDP Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayları sağlık sorunları olduğu iddiasıyla adaylıktan çekilmiş, Özgür Özel de Esenyurt için Ahmet Özer'i aday göstermişti.