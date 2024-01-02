YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

2 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:51

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için stard verildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçime 36 siyasi parti katılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen takvim uyarınca YSK toplantıda 31 Mart'taki seçime katılacak partileri tespit etti. Seçime 36 siyasi parti katılacak" dedi.

Yener, daha sonra 31 Mart'taki yerel seçime katılabilecek siyasi partilerin isimlerini açıkladı.

31 MART SEÇİMLERİNE KATILABİLECEK PARTİLER:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

GÜNCELLEME DURDURULDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre; seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan Merkezi Nüfus İdare Sistemi'den (MERNİS) veri alımı ve güncelleme durduruldu. Siyasi partiler, 3 Ocak'a kadar hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri gerekiyor. 4 Ocak'ta ise muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Öte yandan Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

5 PARTİYE HAZİNE YARDIMI

Siyasi Partiler Kanunu’na göre en son parlamento seçimlerine katılmış ve genel seçimde yüzde 7 barajını aşmış partilere, genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Fakat hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. 14 Mayıs 2023 tarihindeki milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol, yüzde 7 barajını aştı. Bu nedenle hazine yardımı almaya hak kazandı ve ocak ayı içinde yerel seçimler içinde bu beş partiye hazine yardımı yapılacak.

SEÇİM TAKVİMİNİN DİĞER AŞAMALARI ŞÖYLE:

10 Ocak: Partiler, seçim çerçevesini belirleyecek. Hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek.

Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak: Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart: Oy verme günü.