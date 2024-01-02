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    Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik gün! Yerel seçime hangi partiler giriyor?

    31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim takvimi belli oldu. Seçmen kütükleri ne zaman güncellenecek, hasta ve engelli seçmenlere seyyar sandık kurulması için başvurular ne zaman başlayacak, partiler en geç ne zaman adaylarını YSK’ya bildirecek, seçmenler hangi sandıkta oy kullanacak, seçime hangi partiler girecek? İşte gün gün tüm detaylar…

    Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik gün! Yerel seçime hangi partiler giriyor?
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

    31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durduruldu.

    BUGÜN YSK TARAFINDAN İLAN EDİLECEK

    Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne yarın başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından bugün ilan edilecek.

    Siyasi partilerden, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

    Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

    GÜN GÜN SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

    Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

    10 Ocak

    Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

    17 Ocak

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

    27 Ocak

    Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

    31 Ocak

    Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

    7 Şubat

    Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

    11 Şubat

    Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

    20 Şubat

    Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

    Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

    22 Şubat

    Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

    23 Şubat

    Geçici aday listeleri ilan edilecek.

    29 Şubat

    Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

    3 Mart

    Kesin aday listeleri ilan edilecek.

    4 Mart

    Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

    21 Mart

    Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

    24 Mart

    Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

    30 Mart

    Seçim propagandasının sonu.

    31 Mart

    Oy verme günü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Seçim Takvimi
    Haberler > Gündem > Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik gün! Yerel seçime hangi partiler giriyor?
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