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    Yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte 31 Mart'a giderken adım adım seçim takvimi

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim için kritik süreç yarın başlıyor. 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partiler aday adayı listelerini 31 Ocak'a kadar bildirecek, kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçim yasakları ise 21 Mart'ta başlayacak. İşte adım adım seçim takvimi...

    Yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte 31 Mart&#039;a giderken adım adım seçim takvimi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci yarın başlıyor. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

    31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

    SEÇİME KATILACAK PARTİLER 2 OCAK'TA

    Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak'ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek.

    Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

    Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

    İşte adım adım seçim takvimi: 

    10 Ocak

    Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

    17 Ocak

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

    Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

    Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

    27 Ocak

    Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

    31 Ocak

    Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

    7 Şubat

    Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

    11 Şubat

    Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

    16 Şubat

    İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

    20 Şubat

    Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.

    Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

    22 Şubat

    Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

    23 Şubat

    Geçici aday listeleri ilan edilecek.

    29 Şubat

    Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

    3 Mart

    Kesin aday listeleri ilan edilecek.

    4 Mart

    Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

    21 Mart

    Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

    24 Mart

    Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

    30 Mart

    Seçim propagandasının sonu.

    31 Mart

    Oy verme günü.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    YskSeçim Takvimi
    Haberler > Gündem > Yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte 31 Mart'a giderken adım adım seçim takvimi
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