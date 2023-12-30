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    'Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar

    Cumhur İttifakı, seçimde 59 ilde dirsek teması yapacak. İki parti 22 şehirde kendi adayını çıkaracak. Mersin, Manisa, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye’de MHP adayı desteklenecek. Milletvekilleriyle buluşan Erdoğan “Kısa dönemli hesaplar peşinde değiliz” dedi, çok çalışma talimatı verdi.

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    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhur İttifakı’nda AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı aday çıkaracağı iller netleşti. Buna göre, AK Parti ve MHP, muhalefetin fazla varlık gösteremediği; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elâzığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat’ta rekabet edecek.

    5 İLDE MHP DESTEKLENECEK

    22 ilin dışında kalan 29 ilden Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta AK Parti’nin adayı; Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye’de ise MHP’nin adayı desteklenecek. Büyükşehirlerde ise sadece Mersin ve Manisa’da MHP’nin adayıyla seçime gidilecek.

    ERDOĞAN'IN MORALİ YÜKSEK

    Önceki gün AK Parti Genel Merkezinde 51 ilin vekilleri ile temayül gerçekleştiren Erdoğan’ın “31 Mart sabahına kadar çok sıkı çalışmalıyız” mesajını verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu sık sık espri yaptığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cumhur IttifakıMhpAk PartiYerel Seçim
    Haberler > Politika > 'Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar
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