25 Aralık 2023 16:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:59

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde bazı yerlerde AK Parti ve MHP'nin adaylarına destek verebileceklerini belirtti

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Ahmet Davutoğlu, "Pazartesinden itibaren bütün arkadaşlar tek tek illeri tekrar analiz edeceğiz. Nerelerde kimle iş birliği yapabiliriz, nerelerde tek başımıza girebiliriz, tespit edeceğiz. Önce Saadet Partisiyle bir ahdimiz var, onlarla istişare edeceğiz. Onlarla ortak bir zemin bulmaya çalışacağız. Sonra da, yerel seçim otonomdur, yani her yerde ayrı bir ittifak mantığı doğar. O ittifak mantığı içinde herkesle iş birliğine açık bir tablo sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.,

"MHP YA DA AK PARTİ İYİ BİR ADAY ÇIKARIRSA DESTEK VEREBİLİRİZ"

Murat Sabuncu'nun "Herkes derken sanırım muhalefet partileri değil mi kast ettiğiniz" sorusunu ise Davutoğlu şöyle cevapladı:

"Evet, esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır, o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse 'Niye veriyorsunuz' demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz."