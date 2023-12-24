Davutoğlu’ndan Cumhur İttifakı'na yerel seçim mesajı!
Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin ittifak arayışı hızlandı. Millet İttifakı'nın küçük ortağı Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da ilginç bir açıklama geldi. 2024 yerel seçimlerini işaret eden Davutoğlu “Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse 'niye veriyorsunuz' demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz” dedi.
Yerel seçime 3 ay kala partiler ittifak arayışlarına hız verdi. Millet İttifakı İYİ Parti'nin 'hür ve müstakil' seçime girme kararı ile bölünürken, 6'lı Masa'nın küçük ortağı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.
YEREL SEÇİMDE AK PARTİ VE MHP'YE DESTEK MESAJI
Davutoğlu, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin adaylarına destek verebileceklerini açıkladı.
2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden giren ve ardından istifa edip Saadet Partisi ile TBMM'de grup kuran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski partisine göz kırptı.
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYINA OY VEREBİLİRİZ"
Davutoğlu, yerel seçimlerde bazı bölgelerde Cumhur İttifakı adaylarına oy verebileceklerini söyledi.
Önümüzdeki yerel seçimlerde partinin yol haritası hakkında konuşan Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin henüz net bir ittifak kararı olmadığını belirterek, AK Parti ya da MHP'ye destek ihtimaline ilişkin şöyle konuştu:
"Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse 'niye veriyorsunuz' demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz. "