24 Aralık 2023 23:43 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 00:05

Yerel seçime 3 ay kala partiler ittifak arayışlarına hız verdi. Millet İttifakı İYİ Parti'nin 'hür ve müstakil' seçime girme kararı ile bölünürken, 6'lı Masa'nın küçük ortağı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

YEREL SEÇİMDE AK PARTİ VE MHP'YE DESTEK MESAJI

Davutoğlu, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin adaylarına destek verebileceklerini açıkladı.

2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden giren ve ardından istifa edip Saadet Partisi ile TBMM'de grup kuran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski partisine göz kırptı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYINA OY VEREBİLİRİZ"

Davutoğlu, yerel seçimlerde bazı bölgelerde Cumhur İttifakı adaylarına oy verebileceklerini söyledi.

Önümüzdeki yerel seçimlerde partinin yol haritası hakkında konuşan Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin henüz net bir ittifak kararı olmadığını belirterek, AK Parti ya da MHP'ye destek ihtimaline ilişkin şöyle konuştu:

"Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse 'niye veriyorsunuz' demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz. "