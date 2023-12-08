'Herkesle görüşürüz' diyen Davutoğlu: Saadet ile ittifak yapacağız

8 Aralık 2023 02:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 02:35

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - TBMM’de muhabirlerle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlere kendi partilerinin logosu altında gireceklerini, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirtti.

İttifaklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Saadet Partisi ile Meclis’te grup kurduklarını hatırlatarak “Saadet Partisi ile prensip kararımız var. Ortak komisyon oluşturduk. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Olabilecek yerlerde ittifak yapacağız” dedi.

"HER PARTİYLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Yerel seçimlerle ile genel seçimlerin atmosferinin farklı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, 31 Mart seçimlerinde başka partilerle iş birliği yapabileceklerinin altını çizdi. Davutoğlu, yerel düzeyde ittifakların oluşturulabileceğini söyleyerek “Eğer diğer partilerle birlikte, bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle görüşürüz” ifadelerini kullandı.