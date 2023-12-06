Davutoğlu'ndan asgari ücret çağrısı: En az 17 bin lira olmalı!

6 Aralık 2023 14:38 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:15

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın hayatını derinden etkileyecek asgari ücrette geri sayım başladı. Gözler Asgari Ücret Komisyonu'nun 11 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. ilk toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücrete yapılacak zam için ilk kez rakam veren Davutoğlu, "En az 17 bin lira olması şarttır. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir" dedi.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, bugün Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuştu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan, ekonomiye ilişkin torba teklife yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bu teklifi "yapısal reform" olarak değerlendirdiğini anımsattı. Teklifin "yapısal reform" olmadığını iddia eden Davutoğlu, "Torba yasada 'Gelir adaleti çok bozuldu. Ücretlilere imkanlar tanıyalım. Yıllardır milletin kanını sömüren rantiyeyi vergilendirelim' deselerdi bir yapısal reform olurdu" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 17 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede de bulunan Davutoğlu, "Asgari ücret açlık sınırının altında asla olamaz. En az 17 bin lira olması şarttır. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir. Bu asgari ücretin yılda bir kere düzenlemesi ise zulümdür" düşüncesini dile getirdi.

"İSRAİLLİLER YÜZDE YÜZ HAKSIZDIR"

Davutoğlu, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi. Türkiye'nin İsrail'e yönelik hiçbir müeyyide uygulamadığını savunan Davutoğlu, "Tatlı su solcularına, muhalefetten gelen bazı seslere de bakıyorsunuz, Hamas'ı da Filistinlileri de İsrail ile eşit tutan şeyler... Bu meseleyi hangi açıdan alırsanız alın, uluslararası hukuk, ahlaki, vicdani, tarihi açıdan da yüzde yüz Filistinliler haklıdır, yüzde yüz İsrailliler haksızdır. Haklının yanında olmayıp, haklıyla haksızı eşitleyen ister iktidar ister muhalefet olsun hepsinin karşısında sesimizi gür bir şekilde çıkarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.