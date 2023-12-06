CHP asgari ücret için rakam verdi: 1 değil 3 kez zam talebi Mecliste

6 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:15

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Asgari ücret için geri sayım başladı. 2024 yılında özel sektörde uygulanacak en düşük maaş için gözler 11 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'na çevrildi. Milyonların odaklandığı kritik toplantı öncesinde muhalefetten asgari ücrete ilişkin çarpıcı çıkışlar gelmeye devam ediyor. CHP'den asgari ücret için dikkat çeken rakam geldi.

CHP ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEBİNİ AÇIKLADI

CHP'li Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin taleplerini açıkladı. Türkiye'de 4 milyondan fazla hanenin sosyal yardımla ayakta durduğunu belirten gürer, asgari ücret için rakam verdi. "Asgari ücretin ne olduğu değil, alım gücü önemlidir. Asgari ücret, geçinilebilir bir ücret olmalıdır." diyen Gürer asgari ücretin 22 bin TL'ye yükselmesini talep etti.

1 DEĞİL YILDA 3 KEZ OLMALI

Asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirten Gürer şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 4 ayı için asgari ücretin en az net 22 bin lira olmasını öneriyorum. 4 aylık enflasyona karşı korunacak bir uygulamaya geçilirse net 22 bin lira önemli bir tutar olacak. Bu, en düşük kamu aylığı ve memur maaşı üzerinden saptadığım bir rakamdır."

https://x.com/turkiyegazetesi/status/1732359267670192342

İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yapacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;