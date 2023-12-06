Asgari ücret için muhalefetten çifte zam çıkışı: İYİ Parti lideri Akşener dudak uçuklatan rakamı açıkladı

6 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:50

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca asgari ücretli için zam süreci 11 Aralık'ta başlıyor. 'Tek zammın' gündemde olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde dikkat çeken rakamlar ortaya atılmaya devam ediyor. AK Parti kulislerinde 16 bin TL rakamı dillendirirken, dikkat çeken bir çıkış da İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Akşener, milyonlarca çalışan için dudak uçuklatan rakamı açıkladı.

AKŞENER'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Akşener, asgari ücretin Ocak ayı için 17 bin lira olması gerektiğini söyledi. Çift zammın devam etmesi gerektiğini vurgulayan İYİ Parti lideri, temmuz ayında da asgari ücrete 3.500 TL'lik bir zammın daha yapılması çağrısında bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Ocak 2024'te 17 bin lira, temmuz ayı için 20 bin 500 TL'dir. Ancak refah payı da temmuz ayındaki zammın içine ilave edilmelidir."

https://x.com/turkiyegazetesi/status/1732359267670192342

İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yapacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;