Asgari ücret için muhalefetten çifte zam çıkışı: İYİ Parti lideri Akşener dudak uçuklatan rakamı açıkladı
Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milyonlarca asgari ücretli için zam sürecinin başlamasını merakla beklerken, muhalefetten çarpıcı çıkış geldi. İYİ Parti lideri Akşener asgari ücret için dudak uçuklatan rakamı açıkladı.
Milyonlarca asgari ücretli için zam süreci 11 Aralık'ta başlıyor. 'Tek zammın' gündemde olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde dikkat çeken rakamlar ortaya atılmaya devam ediyor. AK Parti kulislerinde 16 bin TL rakamı dillendirirken, dikkat çeken bir çıkış da İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Akşener, milyonlarca çalışan için dudak uçuklatan rakamı açıkladı.
AKŞENER'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Akşener, asgari ücretin Ocak ayı için 17 bin lira olması gerektiğini söyledi. Çift zammın devam etmesi gerektiğini vurgulayan İYİ Parti lideri, temmuz ayında da asgari ücrete 3.500 TL'lik bir zammın daha yapılması çağrısında bulundu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Ocak 2024'te 17 bin lira, temmuz ayı için 20 bin 500 TL'dir. Ancak refah payı da temmuz ayındaki zammın içine ilave edilmelidir."
https://x.com/turkiyegazetesi/status/1732359267670192342
İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA
İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yapacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.
ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?
Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.
İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...
Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;
- Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,
- Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,
- Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,
- Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,
- Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,
- Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,
- Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,
- Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak