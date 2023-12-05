Asgari ücret zammında flaş gelişme! AK Parti kurmayları açıkladı, işte 2024 asgari ücret oranı

5 Aralık 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:52

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Gerçek gündem

2024 asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bir hafta sonra gerçekleştirecek. Kritik toplantı öncesi gözler Ankara kulislerine çevrilmiş durumda. Milyonlarca çalışan ‘Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?’ sorusunu araştırırken AK Parti kurmaylarından ilk kulis bilgisi geldi. Asgari ücret zammında flaş gelişme! Erdoğan talimatı verdi, işte 2024 asgari ücret oranı…

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA FLAŞ GELİŞME!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kulislerden bilgiler aktarılmaya devam ederken AK Parti kulislerinden flaş bir tahmin geldi.

Kurmayların dilindeki rakam 16 bin lira. Partide en az yüzde 50 artış olması gerektiğini söyleyenler olsa da bu rakamın işveren tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu konuşuluyor.

AK PARTİ KURMAYLARI AÇIKLADI

Şuan için hükümet tarafından kesin bir rakam verilmiş değil ancak ortaya atılan oranlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. AK Parti kurmaylarından gelen bilgiye göre, şuan için asgari ücretin 16 bin lirada sabit tutulması bekleniyor.

https://x.com/turkiyegazetesi/status/1732359267670192342

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 41-42'lik enflasyon farkına 7-8 puanlık refah payı eklenmesi ile birlikte yüzde 50 oranında zam gerçekleşeceğini, 17 bin 100 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz. İlk toplantıda belirlenmez ama 2. ya da 3. toplantıda bu rakam kesinleşmiş olur. Enflasyon artı refah payı ile birlikte yüzde 50 oranında artış bekliyoruz.

Eğer enflasyon çok yüksek seyrederse 7’nci ayda tekrar bir zam gündeme gelecektir. Fakat tek zam olursa daha yüksek bir asgari ücret beklemeli miyiz?’ bence beklememeliyiz. Belirlenecek olan 17 bin 100 TL’lik asgari ücret 2024 yılı 1 yıl boyunca geçerli olacak asgari ücrettir.

Biz yüzde 50’den daha fazla bir asgari ücret belirleneceğini düşünmüyoruz.”