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    Anketler ‘Cumhur’ diyor, CHP’li başkanlar tedirgin

    Cumhur İttifakı’nın 30 büyükşehirde ortak aday çıkarma kararı alması, muhalefette tedirginlik oluşturdu.

    Anketler ‘Cumhur’ diyor, CHP’li başkanlar tedirgin
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Özellikle Cumhur İttifakı’nın oyunun yüksek çıktığı Antalya, Aydın, Adana gibi illerde mevcut yönetimin, son anketlerde çıkan tablo sonrası sıkıntıya girdiği konuşuluyor. 81 ilde İyi Parti teşkilatından birçok ismin AK Parti’ye geçmek için müracaat ettiği de belirtilirken, AK Parti’ye geçişlerin CHP ve İyi Parti kanadında rahatsızlık oluşturduğu kaydediliyor. AK Parti kaynakları “Birçok ilde muhalefeti Cumhur korkusu sardı. Vatandaş mevcut yönetimden memnun değil, gerçek belediyeciliğe yeniden kavuşmak istiyor. Mevcut başkanlar, anket sonuçlarında çıkan kötü tabloyu düzeltmek için büyük çaba harcıyor ama nafile. 31 Mart’ta birçok ilimizin yönetimi tekrar bize geçecek. Vatandaşımızın talebi bu yönde” değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan, ocak ayında adayları açıklaması beklenen AK Parti’de seçim çalışmaları hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk il ziyaretlerini deprem bölgesine yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın bu ziyaretlerde sayısı 50 bini bulan deprem konutlarının da anahtar teslimi yapması öngörülüyor. Yeni yılla birlikte ise saha çalışmalarını artıracak olan AK Parti’de mitinglerin aday tanıtımının yapılacağı 15 Ocak’tan hemen sonra başlayacağı belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel SeçimlerSeçim Anketi
    Haberler > Gündem > Anketler ‘Cumhur’ diyor, CHP’li başkanlar tedirgin
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