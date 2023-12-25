25 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:14

Siyasette yerel seçim mesaisi devam ediyor. Aday belirleme sürecinde kritik viraja girilirken, Cumhur İttifakı'nda31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Çalışmaya göre MHP, 30 büyükşehirden 2’sinde, Mersin ve Manisa’da Cumhur İttifakı kapsamında ortak aday gösterecek. MHP, AK Parti’yi 28 büyükşehir belediyesinde destekleyecek.

51 İLİN 29'UNDA ORTAKLIK

Cumhuriyet'te yer alan haber göre; İki partinin iller bazında gerçekleştireceği iş birliğinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Her iki parti heyetlerinin yürüttüğü çalışmaya göre büyükşehir statüsü dışında kalan 51 ilin 22’sinde seçimlere ayrı ayrı girecek. 51 ilin 29’unda ise AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere katılacak.

29 il merkezinde gerçekleştirilecek iş birliğinde AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye, Kars, Kırklareli, Bartın ve Erzincan’da MHP’nin adayını destekleyecek. MHP ise 29 ilin 24’ünde AK Parti’nin adayına destek verecek. AK Parti’nin de iş birliği kapsamında Bolu, Burdur, Bilecik, Ardahan, Çanakkale, Edirne, Hakkari ve Şırnak gibi illerde ittifak adına ortak aday çıkaracağı konuşuluyor.

Öte yandan tarihi önemi nedeniyle Bilecik’in Söğüt ilçesinde MHP’nin adayı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise AK Parti’nin adayı desteklenecek.

MHP'NİN KAZANDIĞI İLLERDE SEÇİME AYRI GİRİLECEK

MHP, 2019’daki yerel seçimlerde Karaman, Karabük, Kastamonu, Kütahya illerinde seçimi kazanan parti olmuştu. MHP’nin yönetiminde olan bu illerde de 31 Mart’ta yapılacak iş birliği kapsamında AK Parti ve MHP, kendi adaylarıyla seçime girecek.

Her iki partinin hangi ilde hangi ismi aday göstereceği üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. AK Part’nin adaylarının ocak ayı içinde MHP’nin ise bu ay sonunda açıklanacağı ileri sürülüyor.