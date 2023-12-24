AK Parti İstanbul adayını duyuracak! Tarihteki detay dikkat çekti

24 Aralık 2023 13:12 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:16

Mart ayının sonunda yapılması planlanan yerel seçimler için partilerin hazırlıkları hız kazandı. Özellikle büyükşehirlerde partilerin çıkaracağı adaylar merak konusu olurken, AK Parti kanadında İstanbul için yeni bir iddia gündeme geldi.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merakla beklenirken, ön plana çıkan isimlerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakan Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olduğu belirtiliyor. Kulislere göre; AK Parti İstanbul adayını 15 Ocak tarihinde açıklayacak.

TGRT Haber Ankara Editörü Zeliha Bedir, adayın isminin açıklanacağı tarihe ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı ve temayül yoklamasında çıkan dört adaydan şansı yüksek olan adayla ilgili kulis bilgilerini aktardı.

NECMETTİN ERBAKAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’a ayrı bir önem verdiğini belirten Bedir, adayın belirlenmesi için MHP ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İBB başkan adayının Ocak ayında açıklanacağı bilgisini veren Bedir, şunları söyledi: "Normalde bu ayın sonunda adayın açıklanması bekleniyordu. Ancak kulislerde geçen tarih 15 Ocak. Erdoğan, belki bir lansman ile açıklayacak. Bu tarih Erdoğan için son derece önemli bir tarih. 15 Ocak 1994 tarihinde Necmettin Erbakan, Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti."

MURAT KURUM ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul için eski bakan Murat Kurum'un öne çıktığını belirten Bedir, "Bir parantez açmak istiyorum. Murat Kurum ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için ayrı bir öneme sahip. Sıfır atık projesinde beraber iş birliği, birçok projeyi beraber yürüttüler. Murat Kurum’un programlarına katılarak zaten bu önemi atfettiğini, ne kadar değer verdiğini gösterdi. Kurum’un adı öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.