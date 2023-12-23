AK Parti ve MHP anlaştı! Yerel seçimlerde 59 ilde ortak aday

23 Aralık 2023 14:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 21:24

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhur İttifakı çerçevesinde 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için anlaşmaya vardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gerçekleşen görüşmelerin ardından partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

MHP, 28 ŞEHİRDE AK PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

Yıldız, yapılan 13. toplantı sonucunda 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti adayının, 2'sinde ise MHP adayının destekleneceğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

Kalan 51 ilin 22'sinde her iki partinin kendi adaylarıyla seçime gireceğini belirten Yıldız, "51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının desteklenmesi, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.