Ankara'da yerel seçim hareketliliği! Cumhur İttifakı'nda 'Altınok' ağırlık kazandı

18 Aralık 2023 10:39 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:45

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşıyor. Her iki parti heyeti arasındaki görüşmelerin ardından, netleşecek son şekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

İki liderin bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan, CHP'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nın, "milliyetçi kökenli bir aday karşısına yine milliyetçi kökenli bir adayla çıkma" kararı aldığı iddia ediliyor.

ÜÇ İSİM ARASINDAN TURGUT ALTINOK DAHA ÇOK OY ALDI

Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre; Cumhur İttifakı içinde Ankara için belirlenen üç aday arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bulunuyor. Bu adaylardan "Altınok'un daha çok oy aldığı" ifade ediliyor.

MHP'NİN TALEBİ MANSUR YAVAŞ'IN KARŞISINA ÇIKMASI

MHP'nin de bu süreçte, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) geçmişine sahip bir adayın Mansur Yavaş'ın karşısına çıkması yönünde bir talepte bulunduğu ileri sürülüyor. MÇP kökenli ismin Keçiören İlçe Başkanlığı'nı yapan ve 12 Eylül darbesinden sonra MHP'de genel sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok'un, "Ankara'yı kazanabilecek bir aday" olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Ayrıca, Cumhur İttifakı'nda ilçelerdeki belediye başkan adaylarının da netleşmeye başladığı, Keçiören Belediye Başkanlığı için Fatih Ünal'ın, Altındağ için Veysel Tiryaki'nin ve Mamak için Gazi Şahin'in aday gösterileceği konusunda kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.