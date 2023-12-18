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    Ankara'da yerel seçim hareketliliği! Cumhur İttifakı'nda 'Altınok' ağırlık kazandı

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    Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Ak Parti, Mhp, Ankara Büyükşehir Belediye, Yerel Seçim, Aday

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan adaylar arasında, özellikle Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un isminin öne çıktığı ifade ediliyor. Ankara kulislerinde MHP'nin de daha önce işaret ettiği Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan adaylar arasında güçlü bir tercih olarak ön plana çıktığı konuşuluyor.

    Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşıyor. Her iki parti heyeti arasındaki görüşmelerin ardından, netleşecek son şekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

    İki liderin bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan, CHP'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nın, "milliyetçi kökenli bir aday karşısına yine milliyetçi kökenli bir adayla çıkma" kararı aldığı iddia ediliyor.

    Ankara'da yerel seçim hareketliliği! Cumhur İttifakı'nda 'Altınok' ağırlık kazandı

    ÜÇ İSİM ARASINDAN TURGUT ALTINOK DAHA ÇOK OY ALDI 

    Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre; Cumhur İttifakı içinde Ankara için belirlenen üç aday arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bulunuyor. Bu adaylardan "Altınok'un daha çok oy aldığı" ifade ediliyor.

    MHP'NİN TALEBİ MANSUR YAVAŞ'IN KARŞISINA ÇIKMASI

    MHP'nin de bu süreçte, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) geçmişine sahip bir adayın Mansur Yavaş'ın karşısına çıkması yönünde bir talepte bulunduğu ileri sürülüyor. MÇP kökenli ismin Keçiören İlçe Başkanlığı'nı yapan ve 12 Eylül darbesinden sonra MHP'de genel sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok'un, "Ankara'yı kazanabilecek bir aday" olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

    Ayrıca, Cumhur İttifakı'nda ilçelerdeki belediye başkan adaylarının da netleşmeye başladığı, Keçiören Belediye Başkanlığı için Fatih Ünal'ın, Altındağ için Veysel Tiryaki'nin ve Mamak için Gazi Şahin'in aday gösterileceği konusunda kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.

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