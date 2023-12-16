Bahçeli'den yerelde işbirliği için net mesaj: Pazarlık yok, hedefimiz aynı

16 Aralık 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 14:50

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Mayıs'taki genel seçimler öncesi yaşananlar üzerinden muhalefete yüklenen Bahçeli, "Bakanlık dağıtanların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Karanlık ilişkileri deşifre oldu.' değerlendirmesi yaptı.

Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin, "AK Parti ile müzakerede öncelik Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizler yurdun her köşesinde halkın vuran nabzını avuçlarınızda tutuyorsunuz. Anadolu'nun tüm güzelliklerini insanımızın tüm özelliklerini içinize geçip yokuşları aşıyorsunuz. Ülkede birlik, dirlik istikametinden şaşmadan her şey önce Türkiye anlayışından sapmadan MHP'nin mesajlarını taşıyorsunuz.

Tereddüte düşmeden ilerleyiniz. Gecenin en zifiri anında kim var diye sağına soluna bakmadan kimin olup olmadığına aldırmadan fert fert ben diyen teşkilat yapımızla güven aşılıyorsunuz.

Siyaset hiziplerin çatışmasına dar kadrolu ekiplerin çekişmesine ortam açtığı müddetçe yüreklerin toplu vuruşu anlam ve değerini hızla kaybedecektir. Bunun sonu ve sonucu da hezimettir.

Bakanlık dağıtanların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Karanlık ilişkileri deşifre oldu.

Turp gibi makam, marul gibi koltuk pazarlayanların, protokollere bağladıkları bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların nasıl bir musibet oldukları netleşti.

Bir ara ışığı söndü sanılan MHP dev bir meşale ile ayakta.

Kısa bir zamanda adaylarımızı belirleyip sahaya ineceğiz. AK Parti ile müzakerede öncelik Türkiye Yüzyılı.

Ne söz verdiysek tutarız. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. Yeni Yüzyılı tek yürek olarak inşa etmeliyiz. AK Parti ile müzakerede öncelik Türkiye Yüzyılı.

Cumhur İttifakı olarak büyük resme bakıyor, ormanın bütününe odaklanıyoruz. Fitne akınına hazırlıklıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Bize düşen çok çalışmaktır. Yeni Yüzyılı tek yürek olarak inşa etmeliyiz.

DEPREM BÖLGESİ

Depremzede hiçbir vatandaşımız açıkta kalmayacak. Deprem bölgesindeki illerimizin kesintisiz hizmet alması boynumuzun borcudur.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de muhalefetin kendi kendini bitirmesidir.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU

Vatandaşlarımız alın teriyle geceli gündüzlü mücadele veriyorken aklını kaçırmış gibi para harcayıp kahvesine altın tozu koyanların mantar gibi bitmeleri sistem sorunu olmalıdır. Bu kapsamdaki hedef ahlak, adalet, eşitlik kapsamındaki tartışmaları aymazlığı ve kurnazlığıdır.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun vatandaşımızı öldürdükten sonra çekip gitmesi muhalefetin dedikodu çarkını sürdürmesi aymazlığa örnektir.

MELER'E SALDIRI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) süreci yönetemedi. Hakemimize karşı saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz.'

ŞEYH SAİT BULVARI TARTIŞMASI

Hınıslı Sait vatan haindir. Şeyh Sait ayaklanmasında askerlerimiz şehit olmuş, yaralanmıştır. Allah'a çok şükür askerimiz ayaklanan teröristlerin başlarını ezmiştir.