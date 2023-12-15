Bahçeli'den Erdoğan'a seçim jesti! MHP o ilçede aday göstermeyecek!

15 Aralık 2023 14:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:12

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar devam ederken, Cumhur İttifakı'nın paydaşları AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday çıkarma kararı aldı.

Yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı anlamlı bir jestte bulundu. Bahçeli, Erdoğan'ın doğduğu şehir olan Rize'nin Güneysu ilçesinde MHP'den belediye başkan adayı çıkarmama kararı aldı.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI KABUL EDİLMEDİ

MHP'de 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları, Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda Güneysu ilçesi için alınmayarak bugün sona erdi. Güneysu ilçesinden belediye başkan adayı çıkarmama kararı, Bahçeli'nin partililere verdiği talimatın bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Bu çerçevede, Güneysu ilçesi için yapılan başvurular MHP tarafından kabul edilmedi ve ilçede MHP'den belediye başkan adayı gösterilmeyecek.

GÜNEYSU BİRİNCİ GELMİŞTİ

2019 yerel seçimlerinde Güneysu ilçesinde AK Parti yüzde 84,3 oy oranıyla birinci gelmişti. İYİ Parti ise yüzde 12,5 oy alarak en yakın rakip olmuştu. Belediye meclisi seçiminde de AK Parti yüzde 66,7 oy alırken, MHP'nin oranı yüzde 14,4 olarak gerçekleşmişti.