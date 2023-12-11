Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme olacak mı? MHP lideri Bahçeli cevapladı!

Yerel seçimlere aylar kala partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı. Gözler, seçimlere Cumhur İttfifakı bünyesinde katılacak olan AK Parti ve MHP'ye çevrildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir" dedi.

Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor, sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir" cevabını verdi.