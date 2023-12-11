CHP’li iki vekil Bahçeli ile bir araya geldi! Samimi sohbet kameraya yansıdı

11 Aralık 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 18:07

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Siyasetin sert atmosferi kısa süreliğine yerini sıcak görüntülere bıraktı. Bugün başlayan ve 14 gün sürecek 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde milletvekilleri kendilerine ayrılan bölümü doldururken zaman zaman renkli görüntüler ortaya çıktı.

CHP’Lİ VEKİLLERDEN BAHÇELİ İLE POZ

CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yayına giderek selamlaştı.

Bahçeli'nin iki isimle de kısa süreli sohbet etti. CHP’nin sosyal medyayı çok aktif kullanan vekili olarak biline Sarıgül’ün ayağa kalkmasına yardımcı olduğu Bahçeli ile poz verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Sarıgül ile Öztunç'un, Bahçeli ile birlikte oluşturduğu renkli anlar sosyal medyada gündem oldu.

14 GÜN SÜRECEK BÜTÇE TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 24 Aralık'a kadar devam edecek.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak.

Görüşmelerin ilk gününde hükumet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak.

AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala kürsüde olacak.

CHP adına Genel Başkan Özgür Özel, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak.

İyi Parti adına da Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kürsüde olması bekleniyor.

Saadet Partisi adına da Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci Genel Kurul'a hitap edecek. Parti gruplarının ve hükümetin 60 dakikalık konuşma süresi olacak.

MECLİS’E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 11-24 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.