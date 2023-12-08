Bahçeli’den İsveç’in NATO üyeliği için 3 şart!

8 Aralık 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 23:17

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iç ve dış gündemdeki güncel konulara dair Türkgün Gazetesi’ne yaptığı açıklamaların yeni bir bölümü yayınlandı.

Şu an TBMM Dış İlişkiler Komisyonu’nda bulunan İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin konuşan Bahçeli, partisinin sürece destek vermesi için 3 şart açıkladı.

Bahçeli, Filistin devletinin tanınması, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları için tazminat ödemeyi kabul etmesi ve Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolunun açılması durumunda, İsveç’in NATO üyeliğine ‘evet’ diyeceklerini belirtti.

Bahçeli, ‘İsveç’in NATO üyeliğine nasıl bakıyorsunuz?’ sorusuna 'Elbette soğuk bakıyoruz' diyen Bahçeli, gerekçesini şu sözlerle dile getirdi;

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır.

İSVEÇ'E ŞARTLI DESTEK

Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.

“BİZ BU GERÇEĞE BAKARIZ”

En son Norveç’in katılımıyla NATO’ya üye ülke sayısı 31’e çıktı. Bize göre İsveç NATO’ya üye olsa ne olacak olmasa ne çıkacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütünün ilk üç müessir gücünden birisi Türkiye’dir. Biz bu gerçeğe bakarız.

İsveç’in üyeliğini bekleyenlerin de yerine getirmesi şart olan öncelikli görevleri olduğunu kararlılıkla ifade ederiz.

KOMİSYON'DAKİ GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmişti.

TBMM Dışişleri Komisyonunda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırımıştı.