Bahçeli'den yerel seçim açıklaması! İşte Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağı 30 il

7 Aralık 2023 15:19 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 23:02

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşıyor. Yerel seçimlere 4 aydan az bir süre kalırken siyasi partilerde hazırlıklar hızlandı.

Muhalefet cephesinde İYİ Parti’nin ittifaksız seçim kararı planları alt üst ederken Cumhur kanadındaki çalışmalarda bayağı bir mesafe kat edildi.

Ana bileşenlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti ile Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’nin oluşturduğu ittifakta yerel seçime ilişkin şu ana kadar 8 toplantı yapılarak çalışmada sona gelindi.

BAHÇELİ ORTAK ADAY ÇIKARILACAK ŞEHİRLERİ AÇIKLADI

AK Parti ve MHP bu konuda emin adımlarla ilerleyen bir görüntü izlenimi verirken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortakları ile yürütülen yerel seçim hazırlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, MHP ve AK Parti’nin ortak aday çıkarılması kesinleşen şehirleri duyurdu.

“BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ORTAK ADAY OLACAK”

Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, konuyla ilgili “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

“CHP VE İYİ PARTİ’NİN HEDEP TAKVİYELİ ARAYIŞLARI ÇUVALLAMAYA MAHKUM”

Açıklamasında muhalefetteki gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, “CHP’de değişen bir şey yok. Muhalefet partilerine hâkim olan tutarsızlık had safhada. Ne yapsalar boş, milli iradenin kati hükmünden kaçamazlar. Çürük tahtaya çivi çakılır mı? CHP ile İYİ Parti’nin HEDEP takviyeli arayışları çuvallamaya müstahak. Yeni bir masa kursalar da kurmasalar da, akıbetleri gene bozgundur” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIN HEZİMETİNDEN ZAFER HAYALİ KURMAYIZ”

Başkasının hezimetinden zafer hayali kurma anlayışları olmadıklarını dile getiren Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Kimliksiz, sadece koltuk ve çıkar için kurulan partilerin ömürlerinin kelebek ömrü kadar olur. Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır. Biz başkasının hezimetinden zafer hayali kurmayız. Hak edilmemiş zaferler peşinde koşmayız. Oh olsun demeyiz. Fırsatçılığa tenezzül etmeyiz. Layığını buldular anlayışında olamayız. Bu dünya etme bulma dünyası.

"İNSANÜSTÜ BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

"Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı;

Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak.

İTTİFAKTA İHTİLAF YOK VURGUSU

Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi.

31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimde MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 büyükşehir şöyle;

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi