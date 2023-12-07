İYİ Parti’den istifa eden Yanıkömeroğlu için tartışılacak sözler: ‘İmamoğlu satın aldı’ dedi apar topar sildi

7 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:51

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'de mayıs seçimlerinde alınan sonuçlar nedeniyle gündeme gelen istifalar yerini başka bir gerekçeye bıraktı. İYİ Parti’de son dönemde Meral Akşener ve kurmaylarının ittifaksız seçim kararı nedeniyle üst düzey kopuşlar yaşanmaya başladı. Yakın zamanda çok sayıda milletvekili ve üst düzey yönetici istifasını sundu.

Dün bunlara bir yenisi eklendi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP ile iş birliği yapılmamasını eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Siyasetin gündemine oturan istifaların yankıları devam ederken İYİ Parti kanadından Yanıkömeroğlu hakkında çok konuşulacak bir yorum yapıldı.

“İMAMOĞLU SATIN ALDI”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medyada Yanıkömeroğlu'nun istifasını duyuran bir haberi alıntılayarak "İmamoğlu satın aldı" ifadesini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Arslan, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü paylaşımını sildi.

İYİ PARTİ CHP'YE İTTİFAK KAPILARINI SONUNA KADAR KAPATTI

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceğine defalarca beyan eden İYİ Parti, CHP'den gelen yeni iş birliği teklifini GİK'te görüşmüş ve reddetmişti. Böylece İYİ Parti, CHP’ye ittifak kapılarını tamamen kapatmıştı.

İYİ PARTİ'DE İİTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİFALARI

Ancak kararın ardından son dönemde 'ittifaksız seçim' stratejisi nedeniyle birçok üst düzey kopuşun yaşandığı İYİ Parti’de yeni istifalar gündeme geldi. İYİ Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, GİK kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru da sosyal medya hesabından "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" sözleriyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Bir süre önce ise Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz da partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." sözleriyle istifasını açıklamamıştı.