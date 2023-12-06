Bahçeli'den çarpıcı Gazze çıkışı: Kudüs bozkurtları göreve hazır!

6 Aralık 2023 17:00 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:12

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkgün

Bu hafta bütçe görüşmelerine hazırlık nedeniyle grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki sıcak konularla ilgili Türkgün Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik vahşi saldırılarına ilişkin konuşan Bahçeli, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail’in terör devleti olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetiminin Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Gönderilen binlerce dilekçenin peşi bırakılmamalı. Netanyahu tıpkı Sırp General Ratko Mladiç gibi ömür boyu hapse mahkûm edilmeli" dedi.

İsrail’in temel amacının Gazze’nin ve Batı Şeria’nın Filistinlilerden arındırılması olduğunu belirten Bahçeli, "Meselenin can alıcı noktası da büyük İsrail devletinin kurulma projesidir. Nil’den Fırat’a kadar sözde vaat edilmiş topraklara hâkimiyet kurmak, İsrail’in inanç bazlı ve tarihi arka planı olan bir hedefidir. Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye’dir" diye konuştu.

"HAMAS HALKINI SAVUNUYOR"

Türkiye’nin Hamas’a bakışını eleştirenlere tepki gösteren Bahçeli, “ABD önce sırtını sıvazlayıp üstümüze saldığı teyitli ve tescilli terör örgütlerinin hesabını versin. PKK-PYD-YPG-FETÖ’yü kim himaye ediyor? Bize göre Hamas halkını savunuyor. Terör örgütü arayanlar, elini tutup silah ve mühimmat verdiği bölücü hainlere bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ZALİMİN KARŞISINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistinli kardeşlerimize tercüman olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Türkiye haktan ve hakikatten yanadır. Zalimin karşısında, mazlumun yanındadır. İsrail-Filistin arasında iki devletli bir çözümden başka seçenek yoktur. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şarttır” açıklaması yaptı.

"KUDÜS BOZKURTLAR GÖREVE HAZIR"

Bahçeli, "Adına ister Gönüllü Kudüs Sevdalıları densin, isterse de Gönüllü Kudüs Bozkurtları, zulmün karşısındadır, nitekim kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’deki bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir. Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. İlk kıblemizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Buna da hazırız" dedi.

MOSSAD'IN TÜRKİYE'DE SUİKAST PLANI İDDİASI: DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMELİ

İsrail istihbarat örgütü başkanının "Türkiye'deki Hamaslıları da öldüreceğiz" sözlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Son günlerde, Mossad’ın Türkiye’deki Hamas üyelerine örtülü operasyon yapacağı iddialarını dikkatle analiz ve takip etmek, eğer böylesi bir teşebbüs olursa da karşılıksız ve cevapsız bırakmamak için bütün tedbirleri almak güvenliğimiz ve iç huzurumuz açısından mecburiyettir. Türkiye’de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir." değerlendirmede bulundu.