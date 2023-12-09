Saffet Sancaklı, MHP’den istifa etti
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Cumhur İttifakı ile işbirliği kapsamında belediye talep etmesine ilişkin konuşan Bahçeli, futbol hayatına dikkat çekerek Sancaklı’ya rest çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Sancaklı'nın istifasının istendiğini duyurdu. Sancaklı ise iddiaları yalanlamasından sadece birkaç saat sonra 'Genel Başkanın' talimatı ile istifa ettiğini duyurdu.
Türkiye, yerel seçimler için geri sayıma geçerken siyasette sürpriz bir gelişme yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni dönemde Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye verilmesi gerektiğini söyleyerek sert bir çıkış yaptı. Sancaklı’nın açıklamasına MHP lideri ise gönderme dolu bir tepki ile karşılık verdi.
Akşam saatlerinde hareketlenen MHP kulislerinden Sancaklı'nın istifasının istendiği öğrenilirken, birkaç saat sonra beklenen açıklama geldi.
"GENEL BAŞKANIN TALİMATIYLA..."
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sancaklı, istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.
Bu vesileyle;
Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."
SANCAKLI NE DEMİŞTİ?
Eski milli futbolcu ve 2 dönemdir MHP sıralarından Kocaeli milletvekili olarak Meclis’e giren Saffet Sancaklı, yaptığı açıklamada "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” şeklinde konuşmuştu.
SANCAKLI’YA REST ÇEKTİ: KENDİ TERCİHİDİR
Basın mensuplarının Sancaklı’nın talebiyle ilgili sorusuna cevap veren MHP lideri Bahçeli ise Sancaklı’ya "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" diyerek cevap vermişti.
MHP'DEN İSTİFASI İSTENDİ
SAFFET SANCAKLI'DAN YALANLAAM GELMİŞTİ
Yaşananların ardından açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı iddiaları yalanlamış, görevinin başında olduğunu söylemişti.
Ancak MHP'de kriz aşılamadı. Sancaklı görevinin başında olduğunu belirttiği açıklamasının birkaç saat sonra Genel Başkan Bahçeli'nin talimatı ile istifa ettiğini duyurdu.