Saffet Sancaklı, MHP’den istifa etti

9 Aralık 2023 17:13 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 21:23

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, yerel seçimler için geri sayıma geçerken siyasette sürpriz bir gelişme yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni dönemde Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye verilmesi gerektiğini söyleyerek sert bir çıkış yaptı. Sancaklı’nın açıklamasına MHP lideri ise gönderme dolu bir tepki ile karşılık verdi.

Akşam saatlerinde hareketlenen MHP kulislerinden Sancaklı'nın istifasının istendiği öğrenilirken, birkaç saat sonra beklenen açıklama geldi.

"GENEL BAŞKANIN TALİMATIYLA..."

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sancaklı, istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle;

Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

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Eski milli futbolcu ve 2 dönemdir MHP sıralarından Kocaeli milletvekili olarak Meclis’e giren Saffet Sancaklı, yaptığı açıklamada "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” şeklinde konuşmuştu.

SANCAKLI’YA REST ÇEKTİ: KENDİ TERCİHİDİR

Basın mensuplarının Sancaklı’nın talebiyle ilgili sorusuna cevap veren MHP lideri Bahçeli ise Sancaklı’ya "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" diyerek cevap vermişti.

MHP'DEN İSTİFASI İSTENDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Saffet Sancaklı'nın istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurmuş, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı.



SAFFET SANCAKLI'DAN YALANLAAM GELMİŞTİ

Yaşananların ardından açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı iddiaları yalanlamış, görevinin başında olduğunu söylemişti.

Ancak MHP'de kriz aşılamadı. Sancaklı görevinin başında olduğunu belirttiği açıklamasının birkaç saat sonra Genel Başkan Bahçeli'nin talimatı ile istifa ettiğini duyurdu.