Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Adayların açıklanacağı tarihi duyurdu

15 Aralık 2023 14:08 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:21

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hazreti Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.

Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

F-16 SATIŞI

Bildiğiniz gibi dün akşam Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

"İSRAİL YALNIZLIĞA DOĞRU GİDİYOR"

Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Şimdi devran değişti, İsrail artık bir yalnızlığa gidiyor. İsrail'in yalnızlığı daha da artacak.

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