23 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 16:50

Türkiye, adım adım yerel seçimlere gidiyor... Seçimlere 3 ay gibi bir süre kaldı. Siyaset arenası seçim atmosferine tamamen girmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu da seçim takvimini ve yasaklarını açıkladı.

Muhalefet kanadında İYİ Parti'nin yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı nedeniyle sular durulmazken Cumhur İttifakı, 60 yakın şehirde iş birliği çalışmasını tamamladı.

Cumhur İttifakı'nın en büyük bileşenleri arasında yapılan anlaşmaya göre, 28 büyükşehirde AK Parti'nin adayı, büyükşehirde ise MHP'nin adayı desteklenecek.

Gelişmeyi duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır." demişti.

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL ADAYI AÇIKLAMASI

Nitekim Cumhur İttifakı kanadının İstanbul'da AK Parti'nin adayına destek vereceği netleşirken adayın kim olacağı ise hala bilinmiyor ve merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"YAKINDA AÇIKLAYAĞIZ"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul adayının yakında açıklanacağını söyledi.

Erdoğan şunları söyledi;

İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart çok önemli. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devri sona erecek. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka bir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona sahip çıkacak adayımızı yakında açıklayacağız.

"31 MART'TA İSTANBUL'UN FETRET DEVRİ KAPANACAK"

3.5 ay kaldı. Yeniden İstanbul diyor muyuz? İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un Fetret Devri'ni kapatacak. Hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'a kendini vakfedecek, başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak, tüm kalbiyle bu şehri sevecek hasılı, Fatih'in yadigarı aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük payesi bilecek adayımızı yakından açıklayacağız. Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, milletimizin tüm fertlerini birleştirmek için sabırla, tevazu ile 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

CUMHUR 59 İLDE ORTAK ADAY GÖSTERECEK

Yine MHP'li Fetih Yıldız'ın açıkladığı bilgilere göre; AK Parti ile MHP, 31 Mart' 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde iş birliği yapma kararı aldı. Yapılan anlaşma doğrultusunda, 59 kentte ortak adaylarla seçimlere katılım sağlanacak, 22 ilde ise her iki parti kendi adaylarıyla seçimlere girecek.