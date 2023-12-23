Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili başkanın övgüsünden rahatsız oldu, hemen araya girip düzeltti

23 Aralık 2023 14:17 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 14:39

Önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için süre daralıyor. Seçime girecek siyasi partiler sahadaki hazırlıklarına ve aday belirme sürecine hız verdi.

Bu kapsamda 30 büyükşehirde MHP ile iş birliği yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, teşkilatlarla temaslarını yoğunlaştırdı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti’nin Ordu il, ilçe, belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı yaptı. Toplantıya Ordu teşkilatı ana kademesinin yanı sıra kadın ve gençlik kademesi de yer aldı.

Öte yandan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel'in diyaloğu damga vurdu.

ÖVGÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU, ARAYA GİRİP DÜZELTTİ

Mikrofonu eline alan Başkan Turap, konuşmasına Erdoğan’a övgüde bulunarak başladı. "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle kurmak istiyordum.” diyen Turap, “Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın size versin. Sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde temennide bulundu.

“ONLARIN ÖMRÜNE İHTİYACIMIZ VAR”

Bu sözlerin ardından hemen araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların ömrüne ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın cevabı salonda coşkulu bir alkışla karşılanırken o anlar saniye saniye kamerya yansıdı.