23 Aralık 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu hain terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu. Türkiye terör yapılanmasına izin vermeyecek.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem gerçeği ve kentsel dönüşüme ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, "Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. (Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Türkiye terör yapılanmasına izin vermeyecek. Irak ve Suriye'de 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Sevgili İstanbullular, bakanlığımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün Irak'ın kuzeyinde hainler tarafından gerçekleştirilen şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, hesabı misli ile sorulmuştur. 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist bertaraf edilene kadar sürdüreceğiz.

Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Eli kanlı caniler ve örgüte destek verenler teröre yer olmadığını er yada geç anlayacak. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

KAMPANYAYA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Çevre Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız nisan ayında şehrimizin en acil ihtiyaçlarından olan kentsel dönüşüm ile ilgili özgün bir projeyi kamuoyumuz ile paylaşmıştık. Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

1.5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Yarısı bizden kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır.

"İLK İMZAYI BUGÜN ATIYORUZ"

Kampanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Yine başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımızla aralarındaki pürüzleri giderip anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır. Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne canlı bağlanarak 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmelerini imzalayacağız.

''350 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ''

Böylelikle toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan yarısı bizden kampanyasını bismillah diyerek fiilen başlatmış olacağız. Kampanyamızın İstanbul'umuza ve İstanbullu kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İstanbul kentsel dönüşüm yıkım programını da bugün başlatıyoruz.

Bugün ayrıca, 3 binin üzerinde konutun temellerini atıyoruz. Bugünkü programımızda imza, yıkım, yapım olmak üzere, yüzyılın dönüşümüne start veriyoruz.

Buradan özellikle, yüzde 50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, diğer komşularını da ikna ederek yarısı bizden kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz böyle büyük bir afetten sonra, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Depreme karşı hazırlık yapmak tercihten ziyade zorunluluktur. Biz deprem ülkesiyiz.

Sorunla yüzleşmek, kabullenmek çözümün ilk adımıdır. Deprem değil, çürük, sağlıksız bina öldürür fikrini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Bu sebeple başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olacağına inanıyoruz. Bu hamleyi dinamitleyen ülkeye ihanet ediyor.

Türkiye genelinde 31 milyon konuttan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunlardan 6 milyonu risk altında, 2 milyonunun ise acilen dönüşmesi lazım.

Kentsel dönüşüm çalışmaları için 480 milyar liralık kaynak açıkladık.

YEREL SEÇİM MESAJI

İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart çok önemli. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devri sona erecek. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka bir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona sahip çıkacak adayımızı yakında açıklayacağız.