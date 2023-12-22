Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e açtığı tazminat davasını kazandı

22 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:18

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödemesine hükmetti.

Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KAZANDIĞI 60 BİN TL’Yİ GAZZELİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Mahkeme Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 60 bin TL ödemesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’ndan alacağı tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlamıştı.