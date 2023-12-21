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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu&#039;ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Dava, Erdoğan lehine sonuçlandı ve Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin TL tahsil edilmesine karar verildi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65,000 TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır."

    https://twitter.com/hsynaydn/status/1737742607441125435

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