Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Gazzeli çocuklara bağışladı

21 Aralık 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Dava, Erdoğan lehine sonuçlandı ve Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin TL tahsil edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65,000 TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır."

https://twitter.com/hsynaydn/status/1737742607441125435