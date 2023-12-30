AK Parti'nin yerel seçim sloganı belli oldu!

30 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 17:25

AK Parti, yerel seçim kampanyasını "Vatandaşların mutluluğu ve aşam kalitesinin yükseltilmesi" ilkesi çerçevesinde "Gerçek belediyecilik" markası üzerinden yürütecek. Partinin sloganı ise "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla inecek.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ'DİR"

Slogan, AK Parti’nin aday gösterdiği her yerin ismiyle değişecek. Örneğin, İstanbul için "İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir", Ankara için "Ankara bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir" kullanılacak.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Ertan Aydın, kampanya ekibinin başını çekiyor. Dağ ve Aydın, aday tanıtımı ve seçim dönemi için kampanya stratejisini hazırlıyor.

ADAYLAR 7 VE 15 OCAK’TA AÇIKLANABİLİR

AK Parti adaylarının 7 ve 15 Ocak tarihlerinde tanıtılabileceği söyleniyor. 7 Ocak’ta İstanbul ve bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi’nde açıklanması, 15 Ocak’ta ise 28’i büyükşehir olmak üzere 74 il belediye başkan adayının Ankara Spor Salonu’nda duyurulması bekleniyor.

15 Ocak tarihi AK Parti'nin geçmişinde önemli bir gün olması nedeniyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 yıl önce 15 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu.