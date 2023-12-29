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    Akşener 20 yıl önce şehit düşen askerin ailesine ziyaret etti

    İYİ Parti lideri Akşener, Van’ın Çatak ilçesinde 1993 yılında PKK’lı teröristlerle çıkan şehit olan Jandarma Komando Er Muharrem Karacaer’in ailesini ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraflar paylaşıldı.

    Akşener 20 yıl önce şehit düşen askerin ailesine ziyaret etti
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye, 22 Aralık Kuzey Irak’tan gelen peşe peşe haberlerle sarsıldı. Terör örgütü PKK’nın hain saldırısında 12 asker şehit düştü.

    Güvenlik güçleri, şehitlerin kanının yerde bırakmadı. Teröristlere misliyle karşılık verildi ve 1 haftalık süre sarfından savaş uçakları ve SİHA’larla düzenlenen hava operasyonlarında 70’e yakın terörist etkisiz hale getirildi.

    Alçak saldırının yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, de bir şehit düşen bir askerin ailesine ziyarette bulundu.

    Akşener, 1993'te Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray'daki baba evini ziyaret etti.

    Akşener 20 yıl önce şehit düşen askerin ailesine ziyaret etti

    İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

    İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Akşener, Van'ın Çatak ilçesindeki terör saldırısı sonucu 15 Eylül 1993'te şehit olan Jandarma Komando Er Muammer Karacaer'in Aksaray'daki baba evini ziyaret ederek, ailesi ve yakınlarıyla görüştü.

    Ayrıca ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İyi̇ PartiMeral AkşenerŞehitAksaray
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